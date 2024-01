Fine vita, non passa la legge in Veneto: centrodestra diviso. Zaia: «Per i malati terminali la procedura è già possibile»

Non passa in Veneto la legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito. Il voto della norma, proposta dall'associazione "Coscioni", non ha passato i primi due dei 5 articoli complessivi, che richiedevano il sì della maggioranza assoluta. Il secondo, in particolare, è un articolo 'fondamentalè della legge, per cui il presidente Roberto Ciambebetti ha proposto il rinvio in commissione, che è stata poi approvata dall'assemblea. La discussione e il voto hanno visto la spaccatura del centrodestra, con Fdi e Fi contrari, il presidente Luca Zaia e parte della Lega favorevoli, come le opposizioni.

La posizione di Zaia

«Mi spiace che qualcuno abbia dato une lettura errata, ovvero che la legge discussa in Veneto 'istituiva il fine vità. Non istituiva niente, ma stabiliva solo i modi e i tempi delle risposte ai malati, e le modalità di coinvolgimento delle Asl. Ma nonostante non sia diventata legge (con 25 voti a favore e 25 contro), i malati terminali con determinate caratteristiche sanno che possono presentare le loro istanze per il fine vita, in base alla sentenza della Consulta». Lo dice all'ANSA il governatore, Luca Zaia, dopo la mancata approvazione in Consiglio della norma di iniziativa popolare sul suicidio medicalmentre assistito.

«La legge non passa a parità di voti, 25 contro 25, e torna in commissione - osserva Zaia - questa è la democrazia.