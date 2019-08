Crisi di Governo, la Lega presenta mozione di sfiducia a Conte: «Troppi 'no'»

La Lega presenta in Senato una mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte.

Troppi no (da ultimo il clamoroso e incredibile no alla Tav) fanno male all'Italia che invece ha bisogno di tornare a crescere e quindi di andare a votare in fretta. Chi perde tempo danneggia il Paese e pensa solo alla poltrona

, afferma il partito guidato da Matteo Salvini.



Nessun incontro previsto al momento al Quirinale per il premier Giuseppe Conte. A quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio «oggi passerà la giornata lontano dai riflettori, tra la sede di governo e la famiglia».

