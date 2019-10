«Devo spalmarmi la crema» e si abbassa i pantaloni in tribunale: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con i pantaloni abbassati in tribunale, a Lecce , davanti alla porta di un giudice e fra i corridoi affollati, in quel momento, di avvocati, cittadini, imputati, parenti e personale degli uffici giudiziari.Un uomo è stato fermato da un ispettore della polizia penitenziaria, responsabile del tribunale, ed è stato accompagnato dai carabinieri per essersi denudato in pubblico con l'intenzione - ha spiegato poi - di spalmarsi una pomata sulle parti intime.L'episodio è avvenuto al quinto piano del tribunale di Lecce, proprio davanti alla porta di un giudice.