Lecce, cento chili di murene abbandonate in strada. «Lasciate marcire sull'asfalto»

Cento chili di murene abbandonate da ignoti su una piazzola di sosta della Ss 274, in direzione Lecce. È lo strano ritrovamento di oggi. Sono intervenuti i militari della Guardia Costiera di Gallipoli per verificare la veridicità di una segnalazione da parte di alcuni automobilisti, che sostenevano di aver visto un elevato quantitativo di prodotto ittico lasciato a marcire sull'asfalto.

Pesca illecita?

Le murene, probabilmente frutto di pesca illecita, erano infatti in evidente stato di decomposizione. La Guardia Costiera ha allertato le amministrazioni competenti per l'immediato smaltimento delle murene. La raccomandazione per i consumatori è quella non acquistare incautamente prodotti ittici di dubbia provenienza o venduti in violazione delle fondamentali norme igienico-sanitarie.