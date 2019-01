Raccoglie 4mila euro per l'amico malato, ma muore prima dell'operazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - È morto, a soli 32 anni, senza poter salutare il suo amico in partenza per essere sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico. Una beffa del destino che rende ancor più doloroso l‘addio a Gianluca Bisconti, il giovane morto in un incidente stradale avvenuto alle porte di Lecce nella notte tra mercoledì e giovedì.Gianluca era stato tra i più convinti e attivi sostenitori di una raccolta di fondi per aiutare un amico malato e bisognoso di un intervento chirurgico. Con altri amici si era impegnato al massimo ed aveva raccolto quasi 4mila euro, sufficienti per il viaggio e tutto il resto. Era contento Gianluca, contento di aver raggiunto l’obiettivo. Ma quella maledetta notte, nei pressi dello svincolo per l’area industriale sulla Lecce-Campi, la sua Mercedes è uscita di strada. Nello schianto contro il pilone del cavalcavia è stato sbalzato dalla macchina ed ha riportato ferite gravissime. Poco dopo il ricovero al “Vito Fazzi” è morto.Tra i primi ad accorrere in ospedale il suo amico per il quale Gianluca si era tanto impegnato.Gianluca Bisconti lavorava in un call center e abitava nel rione San Pio, a Lecce. Prima di schiantarsi aveva accompagnato a casa, a Surbo, una sua amica.