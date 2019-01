Morta in casa e dimenticata: viveva sola, la trovano solo dopo diversi giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE- Hanno forzato la porta e sul letto di casa c'era una donna riversa senza vita. Una donna di 66 anni. E' successo ieri sera intorno alle 23 in una casa di viale Grassi, a Lecce. Sono intervenuti i vigili del fuoco chiamati dalla sala operativa della Questura. La polizia era stata interpellata perché in quella casa era calato il silenzio da diversi giorni. La salma é stata trasportata nella camera mortuaria dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce in attesa delle disposizioni del magistrato di turno.