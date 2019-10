22enne attacca una pattuglia dei carabinieri: sfascia l'auto e cerca di colpirli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una pattuglia della sezione Radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Lecce, ha intercettato per strada ieri sera A.M., 22enne di origini pakistane, in evidente stato confusionale.I militari lo hanno avvicinato, con l'intento di riaccompagnarlo alla sede Caritas, dove il giovane risiede abitualmente. Ma il 22enne è stato colto da una crisi psicotica, ha divelto l'antenna sul tetto di una delle auto di pattuglia, iniziando a colpire i carabinieri e, anche quando è stato fermato e fatto entrare nella vettura di servizio, ha tentato la fuga, distruggendo un finestrino, il posteriore sinistro, e cercando di uscire.A quel punto sono arrivati i rinforzi, il 22enne è stato bloccato con l'ausilio di spray urticante al peperoncino e poi accompagnato al comando provinciale, dove è giunto anche il personale del 118 che gli ha praticato il Tso. Il giovane, dopo le formalità di rito, è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.