Le star di Instagram pronte per l'estate. I costumi più cool del momento

di Paolo Travisi

Il caldo è arrivato. E su Instagram le star del social, quelle con più followers, fanno a gara per mostrare i costumi da indossare in quest'estate 2019. Tra il narcisismo da social ed il conto in banca rimpinguato dai brand che sponsorizzano proprio i costumi mostrati, non c'è cantante, attrice, modella o web star che non appaia in post in costume.Iniziamo dalla giornalista sportiva Diletta Leotta, passata da Sky a Dazn, che su Instagram è molto presente e documenta i momenti più diversi della sua giornata tipo. In questa foto, viso sognante, bel panorama alle spalle e costume tutto sommato sobrio.Kim Kardashian, l'ereditiera sposata col rapper Kanye West e forte di 141 milioni di followers, si mostra in un costume decisamente più sexy, che si posa sulle sue curve, con un pareo in tinta ed un reggiseno che non rinuncia ad uno dei trend del momento.E passiamo alla pop star Miley Cyrus, in questi giorni in veste di attrice per la serie Black Mirror su Netflix, che sui social ama sempre stupire, spesso provocare con immagini e pose ardite. In questa foto in costume, sembra avere più gioielli, bracciali e catene che stoffa coprente. Ma tutto sommato è una foto che piacerà a chi ricerca nuovi look per l'estate in arrivo.Per la cantante latino americana, l'importante è mostrare il tono muscolare da esibire, nonostante gil anni che passano. Jennife Lopez in questo post mostra un corpo invidiabile frutto di un lungo e costante lavoro in palestra, ma non è proprio tra i suoi look più riusciti.Per la top model inglese Emily Ratajkowski da 23 milioni di followers, l'esibizione del corpo è quasi un'ossessione. Spesso i suoi post mostrano un nude look, e comunque abiti succinti. Come in questo caso, un costumo molto "minimal" ed è tra i suoi più coprenti.Irina Shayk, altra bellissima da copertina e molto seguita sui social, ed in queste ore sui siti di mezzo mondo per la presunta rottura con la star di Hollywood Bradley Cooper, a cui è legata da tempo. I suoi post su Instagram alternano vita da passerella, foto artistiche e poche concessioni alla vita privata. Costume abbastanza sobrio per la modella russa.Icona della musica pop anni Duemila, per la cantante Britney Spears, nonostante non sia un momento felice, sia per la sua carriera che per problemi personali derivati da rapporti familiari, mostrarsi su Instagram è un modo per dialogare con i suoi fans. In questo costume zebrato mostra la sua forma fisica, anche se il viso non appare sereno.Per chiudere non poteva mancare lei, Chiara Ferragni. Di lei si sa tutto quello che vuole far sapere. E' la star dei social più ambiti dai brand di moda. Nulla di indossato è frutto del caso.