Le sexy colf che fanno le pulizie e stirano nude: «Costano 50 euro all'ora»

Per i loro servizi c’è una vera agenzia , che si chiama, pagate per fare le pulizie completamente senza vestiti. Non è uno scherzo, succede davvero, e questo tipo di servizio è pagato anche bene,(26 se invece sono vestite) a clienti che ovviamente possono guardare ma non toccare.Secondo quanto scrive Dagospia, che ha ‘indagato’ sull’argomento e intervistato una delle colf, i clienti hanno pochi obblighi e regole da rispettare: i clienti devono essere assolutamente soli in casa e le ragazze non possono assolutamente essere toccate. Quello del servizio di pulizia domestica è l’unico servizio che queste agenzie forniscono (nulla di sessuale quindi), ma nello stesso tempo le scafatissime ragazze capiscono che ognuno può reagire in modo diverso ad un corpo nudo.La, ha 24 anni e fa questo lavoro per arrotondare: come mestiere principale infatti lavora in ufficio. «Mi sono sentita sempre a mio agio, amo stare nuda nel privato - le sue parole - anche se non ho mai frequentato spiagge per naturisti. La mia unica preoccupazione erano i clienti, ma ho capito subito che chi richiede questo servizio normalmente è un single professionista che conosce bene le regole».«Io entro in casa, mi spoglio e pulisco le stanze - continua - normalmente mi viene chiesto di spolverare e passare l’aspirapolvere, ma di solito gli appartamenti sono già puliti». «La maggior parte dei clienti ama parlare mentre io pulisco - conclude - non è un servizio sessuale, consiglierei a chiunque di affidarsi ad agenzie come la mia per fare questo lavoro».