«Ho smarrito 15 mucche da latte», ma la verità era completamente un'altra

LAZISE - I Carabinieri della Stazione di Lazise (Verona) e della Forestale di Costermano sul Garda hanno scoperto uno smaltimento abusivo di carcasse animali e altri rifiuti inquinanti in un'azienda agricola locale che produce vino e latte. Il titolare, 69 anni, originario di Ponti sul Mincio (Mantova), è stato denunciato.



L'indagine ha preso il via dallo stesso agricoltore che aveva denunciato lo smarrimento di 15 mucche da latte, iniziativa che in realtà era uno stratagemma per eludere i controlli dell'Ulss 9 Scaligera, in quanto l'uomo non aveva l'autorizzazione per la macellazione. Gli accertamenti dei militari dell'Arma e del personale sanitario hanno permesso di chiarire il mistero della scomparsa delle mucche. Il titolare dell'azienda aveva verosimilmente macellato alcune delle sue bestie mentre altre, a suo dire, erano morte e quindi sotterrate maldestramente in una porzione di terra nella sua disponibilità, contravvenendo ai regolamenti sullo smaltimento delle carcasse di animali.



Al termine delle attività investigative è scattato il sopralluogo da parte dei carabinieri e degli ispettori sanitari, che hanno rinvenuto i resti di animali sotterrati sotto cumuli di letame e terra. Inoltre sono stati scoperti rifiuti di altro genere, tra cui materiali plastici. L'uomo è stato deferito alla Procura di Verona anche per aver dichiarato il falso in denuncia. Verranno ora eseguiti ulteriori accertamenti per stabilire se sono stati fatti altri danni e comunque l'area dovrà essere bonificata.

