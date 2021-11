Layla da Costa, modella di 24 anni, trovata morta in bagno dalle amiche a Bologna

Layla da Costa, modella di 24 anni, è stata trovata morta lunedì nell'abitazione che divideva con altre amiche a Bologna, città nella quale lavorava. Sul posto è intervenuto il 118 che ha allertato anche la Polizia. Nata in Portogallo poi trasferitasi in Guinea-Bissau, Paese di origine della sua famiglia, come riferito dall'emittente televisiva ÈTv, in base ai primi accertamenti clinici sarebbe stata colta da un malore.

Trovata morta in bagno dalle amiche

Non vedendola uscire dal bagno, le coinquiline hanno chiesto aiuto. La giovane modella, che ha rappresentato la Guinea-Bissau a diversi concorsi internazionali di bellezza, aveva sfilato sulle passerelle internazionali. Appresa la notizia, i familiari sono arrivati subito a Bologna.

Ex concorrente di Miss Mondo

Ex concorrente di Miss Mondo, Layla da Costa era in città per lavoro attraverso l'agenzia Face Models con sede a Lisbona dalla quale era stata ingaggiata. La stilista Fatima Lopes, proprietaria di Face Models, ha dichiarato all'agenzia di stampa portoghese Observador che i medici italiani le hanno detto che la giovane donna ha avuto un infarto. Le autorità, tuttavia, non hanno ancora confermato la causa della morte e diversi organi di stampa hanno riferito che non aveva condizioni di salute di base note. Lopes ha descritto Layla come una delle "modelle più promettenti" e una delle "persone più incredibili" che avesse mai incontrato.

