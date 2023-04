Lavrov, chi è il ministro degli esteri russo che vuole fermare la guerra in Ucraina. Patrimonio, moglie e figlia

La Russia è interessata a porre fine al conflitto in Ucraina il prima possibile, ha dichiarato il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un briefing a Brasilia dopo i colloqui con il ministro degli Esteri brasiliano Mauro Vieira. Lo riporta Ria Novosti. «È chiaro che siamo interessati a porre fine al conflitto ucraino il prima possibile. Abbiamo spiegato in modo molto dettagliato in più di un'occasione le ragioni di ciò che sta accadendo, gli obiettivi che stiamo perseguendo a questo proposito», ha detto Lavrov, aggiungendo che oggi con il suo omologo brasiliano hanno parlato del «contesto che deve essere tenuto presente per risolvere questi problemi non su base momentanea, ma sulla base di accordi a lungo termine, che devono prima di tutto essere basati sul principio del multilateralismo e sulla considerazione degli interessi di sicurezza di tutti gli Stati senza eccezioni».

Patrimonio

Lavorv è ministro degli Esteri. Una carica per cui dovrebbe ricevere uno stipendio annuo pari a 73.000 dollari. Per The Insider, quotidiano online russo indipendente, avrebbe un patrimonio immobiliare stimato in 9,6 milioni di dollari. Tra cui un appartamento (247 mq) nel centro di Mosca. Secondo Lavrov, sarebbe stato un dono della figlia Ekaterina fatto nel 2007 quando la ragazza aveva 25 anni.

Moglie

Da circa 50 anni Sergej Lavrov è sposato con Maria Lavrova. I due si sono conosciuti ai tempi dell’università. E per seguire il marito nella sua carriera universitaria, la donna ha rinunciato a esercitare il suo lavoro di insegnante.

Figlia

Dal matrimonio con Maria Lavrova è nata Ekaterina Lavrova. Che ora si è sposata. Suo marito, Alexander Vinokurov, è l’erede di un facoltoso imprenditore farmaceutico, e hanno due figli.

Il nuovo amore

Secondo le indiscrezioni, Lavrov avrebbe una relazione stabile con la ex attrice Svetlana Polyakova. Non a caso la figlia della donna Polina Kovaleva è considerata come la figliastra del potente ministro russo. Una relazione, quella tra Lavorv e Polyakova, che non è considerata un mistero. La donna lo ha infatti accompagnato spesso durante i suoi viaggi di lavoro: tanto che da tempo si parla per il braccio destro di Putin di un doppio matrimonio a tutti gli effetti.