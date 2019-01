Tornitori e carpentieri? «Uno m'ha risposto: non posso fare il corso, ho quello di salsa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

«Solo ieri ho visto 200 persone. Ho chiesto di fare un po' di formazione gratuita di base. Uno mi ha addirittura risposto: no perché ho il corso di salsa»., titolare di due aziende tra Catsellana e provincia di Padova, sottoscrive quanto già espresso sui media. Trovareè durissima. Le sue interviste sono state prese di mira sui social. «Non so cosa rispondere. Dico solo che tra tutti i curriculum che sono arrivati non ne ho visto uno di Castelfranco e dintorni».In quanti le hanno scritto?«Siamo oltre le trecento mail. Lunedì c'erano 200 persone fuori dal mio ufficio. Il problema è che nessuno conosce il lavoro e di fronte alla formazione storcono il naso. Tra le persone che ho incontrato c'era un ragazzo di Genova, che si è alzato alle 4 per essere qui. C'era poi un avvocato di Napoli, attirato dallo stipendio. Ecco, lui è forse l'unico che si è detto disposto a seguire un corso di formazione gratuito.».