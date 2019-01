L'imprenditore che cerca 30 operai su Fb ha ricevuto tremila candidature

di Elena Filini

«Ho scritto su fb a, titolare di Euroedile, per un colloquio, ma non mi ha risposto». Demis Skhiff, 39 anni, carpentiere disoccupato di Udine non sa che da due giorni la Euroedile ha la posta elettronica intasata da 3000 richieste di lavoro . «Dal nulla al tutto.. E durante il giorno noi dovremmo anche lavorare per onorare le commesse». Parisotto si dice stupefatto: il tam tam mediatico suscitato dalla sua richiesta di personale ha sorpreso tutti. Nell'azienda di Postioma le segretarie sono sottoposte agli straordinari.«Ho dovuto dirottare 6 persone al centralino da due giorni. E ancora non riusciamo a rispondere a tutte le chiamate». La fame di lavoro, evidentemente, esiste. Come esistono le persone disposte a trasferte e impegno. «Sono felice che sia tanta la gente che ha voglia di darsi da fare -prosegue Parisotto- è un'ottima notizia. Ora tutte le persone che ci hanno scritto devono avere un po' di pazienza. Risponderemo ad ognuno. Chi non ha ancora inviato il suo curriculum però non lo faccia ora e non lo faccia per mail. La casella di posta elettronica dell'azienda è bloccata».