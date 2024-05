Per quanto si possa sognare, non esiste una ricetta per il successo. Ogni situazione è diversa, e quello che ha funzionato per uno potrebbe non funzionare per l'altro. Eppure, osservare il comportamento e le abitudini di qualcuno che è arrivato dove vorremmo arrivare noi può fornire gli elementi necessari per imboccare la giusta strada, scoprire nuove prospettive e aiutarci nel raggiungimento del traguardo scelto.

Malik S. Lee ha un lavoro nell'ambito della finanza e, più nello specifico, si preoccupa di consigliare clienti riguardo la gestione del proprio patrimonio, tra investimenti, assicurazioni e pianificazioni per obiettivi a lungo termine. Ciò gli ha permesso di passare 15 anni a stretto contatto con persone ricche e ha individuato tre abitudini, in particolare, estremamente diffuse.

Le 3 abitudini dei "ricchi"

«La strada di ognuno di noi per raggiungere l'indipendenza finanziaria è diversa - dichiara Malik a BusinessInsider -, ma ci sono tre abitudini che condividono alcuni tra i miei clienti più ricchi». In primo luogo, ciò che accomuna queste persone è l'atteggiamento nei confronti del risparmio. Quando si pensa alla ricchezza, è difficile non associarla con l'ultimo modello di macchina sportiva, ville da capogiro e spese pazze. Eppure «i clienti più di successo mettono sempre da parte almeno il 25% del loro guadagno (lordo) annuo».

Il secondo elemento notato da Malik riguarda la comprensione del fattore di rischio e della sua gestione. In effetti, l'uomo afferma che i rischi sono maggiori nel momento in cui si cerca di mantenere la ricchezza rispetto a quando si è ancora impegnati ad accumularla: «Una volta ottenuta è necesario proteggerla non solo da decisioni negative in merito a investimenti, o dalla volatilità del mercato, ma anche dalle spese eccessive, dall'inflazione e dalla longevità. Questa protezione, spesso, è molto costosa».

Infine, i clienti più facoltosi hanno in comune un intero team di esperti pronti a sostenerli: «Sempre più spesso le persone usano Google o Youtube per i tutorial e per occuparsi delle proprie finanze, ma chi ha più successo si affida agli esperti, una squadra generalmente formata da un avocato, un esperto fiscale, uno assicurativo e un consulente finanziario».

A queste abitudini Malik affianca una serie di consigli generici da tenere a mente quando si ha a che fare con il proprio team: controllare sempre le proprie emozioni per mantenere la lucidità, lavorare sempre secondo piani ben definiti e specifici per la situazione, stare al passo con i panorami finanziari e legali in rapida evoluzione.