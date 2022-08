Lavinia morta a 7 anni in hotel: «Colpita da una statua di marmo»

Una bambina originaria di Napoli di 7 anni è morta nel tardo pomeriggio di ieri in Germania vittima di un incidente domestico. Ne dà notizia il quotidiano Roma.

Lavinia Trematerra, figlia degli avvocati Michele Trematerra e Valentina Poggi, era in hotel a Monaco di Baviera quando sarebbe stata colpita da una statua di marmo. Su Facebook lo straziante messaggio di addio della mamma: «Sei e sarai sempre il nostro angelo rip. Amore della nostra vita».

«È cambiata la nostra vita», è tutto ciò che il padre, distrutto, è riuscito a confidare ad un collega e amico stamane. «Tua figlia era una presenza così bella in questo mondo - scrive un altro amico del padre della piccola sui social - La sua anima è volata in cielo, ma sarà sempre presente nei nostri cuori».

Anche il Comune dell'isola di Ponza, dove la famiglia si recava spesso, ha espresso il proprio dolore sui social per la morte della piccola Lavinia.