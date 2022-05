Omicidio di Laura Ziliani: confessa Mirto Milani, fidanzato di una delle figlie della vittima

Mirto Milani ha confessato di aver ucciso l'ex vigilessa di Temù, Laura Ziliani. La svolta nelle indagini sull'omicidio dell'8 maggio dello scorso anno nel corso di un interrogatorio in carcere, dove Milani è rinchiuso dal 24 settembre del 2021. Insieme a Paola e Silvia Zani, due delle tre figlie della vittima, è accusato di omicidio volontario.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Una donna lo ferma e lo abbraccia, poi lo rapina: anziano prova a...

Laura Ziliani è scomparsa l'8 maggio 2021, a lanciare l'allarme la figlia Silvia Zani con una denuncia ai carabinieri: «Mamma è uscita da sola a fare una passeggiata», disse. Le ricerche non danno esito fino all'8 agosto, quando il cadavere della donna viene ritrovato tra la vegetazione vicino al fiume Oglio, a Temù.

Dal 24 settembre sono in carcere, con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere, Paola e Silvia Zani, due delle tre figlie di Laura Ziliani, e Mirto Milani, il fidanzato della maggiore. I tre sono sempre rimasti in silenzio. L'ipotesi dei medici è che la donna sia prima stata stordita con ansiolitici e poi soffocata in modo non violento, quando non era ormai in grado di reagire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA