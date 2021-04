Incidente a Latina, Maddalena D'Anna morta a 25 anni: stava tornando a casa dopo un turno di lavoro

Sbanda con l'auto e finisce fuori strada. Maddalena D'Anna, originaria di Acerra, in provincia di Napoli è morta a 25 anni in un incidente stradale avvenuto lungo via Epitaffio a Latina. La ragazza era al volante della sua auto quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è andata fuori strada finendo contro un albero.

A lanciare l'allarme sono stati gli automobilisti che hanno assistito alla scena e che hanno chiamato i soccorsi. Purtroppo però per la 25enne non c'è stato nulla da fare e i traumi e le gravi lesioni riportare nell'impatto non le hanno lasciato scampo. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia stradale, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto e indagano sul caso. Al momento non risultano coinvolti altri mezzi e pare che la giovane potrebbe aver perso il controllo dell'auto a causa del maltempo.

Maddalena si era trasferita a Latina per lavoro e prestava servizio all'interno di una residenza per anziani. Ieri sera, quando ha avuto l'incidente, stava tornando a casa.

Ultimo aggiornamento: 13:48

