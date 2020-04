Tragedia: podista muore correndo vicino alla sua abitazione

LATINA - Un uomo di 47 anni ha perso la vita questa mattina mentre correva nei pressi della sua abitazione, in via Isonzo, a Latina. Secondo le prime informazioni si è trattato di un malore. L'uomo, un podista, era uscito per una corsa di allenamento pur restando nelle vicinanze di casa come disposto dalle norme sul contenimento del Covid 19 quando si è accasciato.

I soccorritori dell'Ares 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Accertamenti in corso da parte della Polizia, è intervenuto personale della squadra volante della Questura.

