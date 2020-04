Londra, ragazza di 21 anni risulta positiva al Covid-19 e le negano il trapianto: muore

Aspettava l'operazione al fegato da mesi, era riuscita ad essere inserita quattro settimane fa nell'elenco dei trapianti salva-vita, ma all'ultimo momento gliel'hanno negato perché risultata positiva al Covid-19. Così è morta una ragazza di 21 anni, Katie Horne, di Burgess Hill, nel West Sussex, dopo un'agonia di 12 giorni.

Una storia disperata che fa impennare il bollettino dei decessi in Gran Bretagna per il coronavirus. Katie Horne, vivaista, stava aspettando un'operazione epatica salvavita da mesi, ma è deceduta dopo essere stata eliminata dall'elenco dei trapianti quando è risultata positiva per il coronavirus. Era stata ammessa tramite Princess Royal Hospital di Haywards Heath all'elenco dei trapianti circa quattro settimane fa con una grave condizione epatica. Ma quando è stata trasferita al King's College Hospital di Londra, è risultata positiva per il coronavirus. E sarebbe stata privata del trattamento, come racconta il DailyMail.

Katie Horne non è stata quindi in grado di entrare nella lista dei trapianti e ha lottato con le condizioni del fegato e il coronavirus per 12 giorni. Come riporta la stampa inglese, non stava usando un ventilatore durante il suo soggiorno. Da quando le misure sono entrate in vigore il 31 marzo, scrive il DailyMail, il servizio sanitario nazionale ha impedito il trapianto di alcuni organi salvavita nei destinatari per arrestare la diffusione del virus. Non è noto che le donazioni trasmettano il bug killer, ma i destinatari del trapianto sono immuno-soppressi per prevenire il rigetto dell'organo.

