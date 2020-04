Incubo Coronavirus, in Gran Bretagna ancora un picco di morti: 689 in 24 ore

LONDRA - Coronavirus in Gran Bretagna. Nuovo balzo di 689 morti in più in 24 ore per coronavirus negli ospedali del Regno Unito (contro i 563 di ieri), secondo gli ultimi dati aggiornati del ministero della Sanità britannico. I decessi totali salgono a 3.605, mentre i contagi passano da 33.718 a 38.168, con un picco di 4.450 casi censiti in più. I test eseguiti nel Paese sono 173.700, a un ritmo quotidiano incrementato oltre quota 10.500.

LEGGI ANCHE: Le Marche nella morsa del Coronavirus: quinta regione d'Italia per morti e contagiati/ Tutti i dati

Ultimo aggiornamento: 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA