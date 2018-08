Mette lassativi nel gelato dei figli e li filma in bagno: lo scherzo gli costa caro

New York: trovato un neonato di otto mesi morto sotto il ponte di Brooklyn

Un gesto e un video di troppo e lo youtuberrischia di perdere il proprio canale sulla piattaforma. In rete aveva diffuso il filmato in cui mettevanel gelato deie poi li seguiva in bagno. Un comportamento che la comunità di internauti non ha gradito, come sottolinea il Mirror. Il 29enne del Nevada gestisce ilCJ SO COOL, ha oltre 5,6 milioni di follower ed è noto proprio per i suoi scherzi che, spesso, coinvolgono membri della sua famiglia. In questo caso potrebbe aver superato il limite.Le immagini mostrano Cordero che prepara il gelato per i suoi figli versando all’interno del lassativo. Un’ora dopo i bambini vengono ripresi mentre urlano di dolore e si massaggiano la pancia per poi correre in bagno. Nel video si vedono mentre siedono sul water. In sottofondo le risate e le prese in giro del padre.Numerose le polemiche suscitate dal video. La polizia, allertata dagli utenti, ha avviato un'indagine in collaborazione con i servizi sociali diE una delle conseguenze più immediate potrebbe essere la chiusura del canale. In passato un altro video aveva insinuato dubbi sulle sue qualità di padre. In uno la moglie si getta in piscina, convinta che la figlia stia annegando.