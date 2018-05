Lascia solo a casa il figlio di sei anni per andare a rubare: arrestata

GARBAGNATE MILANESE - Ha abbandonato da solo a casa il figlio di sei anni ed è uscita per andare a rubare. E insieme al compagno è stata arrestata dai carabinieri mentre faceva da palo all’uomo, che si era appena introdotto in una farmacia di Garbagnate Milanese da cui aveva trafugato il registratore di cassa.



AFFIDATO AI NONNI

E’ successo all’alba di sabato mattina quando alcuni residenti hanno segnalato alcuni movimenti sospetti in via Montenero. I carabinieri sono intervenuti e hanno bloccato la coppia: si tratta di una donna di 38 anni e di un uomo di 41, italiani, entrambi con precedenti penali. La donna è stata anche denunciata per abbandono di minore, dato che ha lasciato il bambino di sei anni a casa da solo. Anziché occuparsi di lui, sabato notte era a bordo di un’utilitaria in sosta a motore acceso davanti a una farmacia di Garbagnate, nell’hinterland milanese.



Da una finestra, le cui inferriate erano state allargate con un cric, è sgusciato un uomo che, visti i militari, ha abbandonato la cassa in un cespuglio e ha cercato di fuggire senza riuscirci. In auto sono stati trovati vari attrezzi da scasso mentre nella casa della coppia a Solaro c’erano diverse confezioni di accendini, cartine e filtri, ritenuti provento di furto. Nell’appartamento si trovava anche il bimbo, figlio della donna, che è stato affidato ai nonni materni. A conclusione del processo per direttissima gli arresti sono stati convalidati e l’uomo è stato portato a San Vittore, mentre la madre è stata sottoposta all’obbligo di dimora.

