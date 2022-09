Lascia il figlioletto di 3 anni in auto (con la portiera aperta) e se ne va al night club per quattro ore

Lascia il figlio di tre anni in macchina per quattro ore e se ne va nel night club. Un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla polizia spagnola a Madrid, con l'accusa di abbandono temporaneo di minore. Gli agenti hanno cercato per diverso tempo il padre, che è stato fermato mentre cercava di scappare dal retro del locale.

Arrestato a Madrid, aveva lasciato il figlio da solo

I fatti risalgono al 15 settembre scorso. L'uomo, separato dalla madre del bambino, lo aveva preso nel suo giorno di affidamento. Ma nonostante ciò, avrebbe deciso di recarsi al night club, in via Gumersindo Llorente (Madrid), lasciando il piccolo in macchina, riporta "La Vanguardia". Ad accorgersi del ragazzino, seduto al posto di guida, alcuni agenti di polizia di passaggio. Dopo aver verificato che non vi fosse alcun adulto che conoscesse il minore nelle vicinanze, hanno fatto uscire il bambino dalla macchina attraverso la portiera del passeggero, che era rimasta aperta. È stato il bambino stesso a indicare ai poliziotti dove si fosse recato il padre. Dopo aver contattato la madre del piccolo, individuata grazie alla targa dell'auto, e averglielo riaffidato, gli agenti sono entrati nel night club per arrestare l'uomo.

Il tentativo di fuga

Nel locale gli agenti hanno prima visionato le immagini delle telecamere di sicurezza, assicurandosi che l'uomo fosse effettivamente entrato nel locale. Poi hanno parlato con alcuni dipendenti, che hanno assicurato che «non è la prima volta che entra nel locale lasciando suo figlio in macchina». Il 35enne è stato intercettato mentre tentava di lasciare il locale da un'uscita di sicurezza sul retro. Adesso dovrà rispondere del reato di abbandono temporaneo di minore.