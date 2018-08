Mamma 46enne cade in bici: Lara travolta e uccisa da un'auto

di E.B.

TRIESTE - Sposata, con due figlie di otto e dieci anni e la passione per la bicicletta,aveva approfittato di alcuni giorni liberi per recarsi con la famiglia in vacanza oltre confine. Sulla strada tra Visinada e Nova Vascadendo sull'asfalto e subito dopo è stata travolta da un'altra vettura. Trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Fiume, è deceduta dopo alcune ore.La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia croata. Lo riferisce la testata regionale Rai del Friuli Venezia Giulia. La donna lavorava come consulente della Regione Veneto.