Ruba portafogli e fugge gettando lo zaino: torna al comando per riaverlo

VICENZA - Ruba il portafoglio dalla borsa di una passante, e poi per fuggire dalla polizia locale getta il suo zaino per terra. Ma il giorno dopo il ladro si presenta al comando per ... reclamare il proprio zaino. E viene naturalmente denunciato per furto.



La vicenda ha avuto inizio domenica 22 settembre 2018, di mattina, dopo che una signora, verso le 9, ha avvicinato una pattuglia della polizia locale in servizio in centro storico per segnalare il furto del suo partafoglio mentre, circa un’ora e mezza prima, era all’interno di un pubblico esercizio di contra’ Manin.



Grazie alle immagini registrate dal servizio di sorveglianza del locale, gli agenti hanno quindi potuto riconoscere subito l’autore del furto, un cittadino rumeno di 27 anni senza fissa dimora, mentre frugava nella borsa della signora per poi allontanarsi con il contenuto. Mezz'ora dopo una pattuglia intercettava l'uomo e lo fermava. Il rumeno ha consegnato agli agenti il proprio documento di identità, ma subito dopo si è dato alla fuga gettando via lo zaino e facendo perdere le proprie tracce. Ma a quello zaino, evidentemente, il ladro teneva parecchio, perché il giorno dopo, lunedì 23, si è presentato al comando per reclamarlo, come se l'avesse smarrito casualmente. Ma è stato riconosciuto dagli agenti e denunciato per furto.



Nello zainetto non c'era traccia del portafogli rubato alla signora, che però lo ha riavuto, seppure privo dei soldi che conteneva, da un passante che l'ha ritrovato per terra in piazza delle Erbe.

