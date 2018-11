Mamma trova il ladro in casa di giorno: stava entrando in camera dei bimbi

di Veronica Cursi

Stava riposando in camera con la sua bimba di un mese e l'altro di due anni e mezzo che dormiva nella stanza accanto, quando è stata svegliata da un rumore forte in cucina e si è trovata faccia a faccia con il ladro.Un tentato furto in pieno giorno, alle 17.30, mentre i proprietari erano in casa. E' successo ieri a via Cortina d'Ampezzo, elegante quartiere di Roma nord. La donna si è trovata di fronte al ladro che aveva forzato la porta finestra con un piede di porco e stava entrando nella camera da letto dove dormiva il bimbo. «Ho urlato - racconta sotto choc - ho aperto la porta di casa avvertendo tutto il pianerottolo. Lui è fuggito da dove era entrato».Un pomeriggio di paura che la donna ha voluto raccontare sui social, perchè a Roma in alcuni quartieri i furti in pieno giorno stanno diventando sempre più frequenti: «Fate molta attenzione - scrive - I furti si stanno moltiplicando e i ladri scelgono orari pomeridiani (dalle 5 in poi) e provano ugualmente a entrare anche se ci sono luci accese».Dal Fleming a Vigna Clara, seconod i racconti di alcuni residenti, stanno aumentando gli episodi di ladri acrobati che agiscono senza aspettare che arrivi la sera. Il post è stato condiviso da decine di persone. E l'allarme cresce.