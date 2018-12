Mentre lei è all'ospedale i ladri occupano il suo appartamento

di Fulvio Fioretti

CONEGLIANO - La proprietaria è ricoverata per problemi di salute, usano la sua casa come base per la loro attività di ladri, fino all'arrivo della polizia che li ferma e li denuncia per violazione di domicilio e ricettazione. Erano pronti a operare per le prossime festività quasi certamente due cittadini di nazionalità rumena C.H. di 42 anni e P.V. di 34 anni sorpresi la scorsa notte da una pattuglia del commissariato di via Maggior Piovesana all'interno di un'abitazione di due piani in pieno centro cittadino. A far intervenire il personale della Squadra Volanti del Commissariato una segnalazione al 113 di persone che segnalava l'intrusione di alcune persone nell'abitazione, nella quale non avrebbe dovuto esserci nessuno. L'anziana proprietaria infatti dal mese di ottobre si trova in una struttura sanitaria.