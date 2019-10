La uccisero perché non voleva prostituirsi condannati la zia e il compagno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ventiquattro anni di carcere ciascuno così come aveva richiesto l’accusa. Questa la condanna della Corte di Assise di Latina nei confronti di Saad Mohamed Elesh Salem e di Loide Del Prete, giudicati colpevoli dell’omicidio di Gloria Pompili, morta a causa delle botte ricevute il 23 agosto 2017 su via dei Monti Lepini. Assolto invece con formula piena Hady Saad Mohamed, compagno della vittima, che era chiamato a rispondere soltanto di maltrattamenti in famiglia. I