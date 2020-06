Stella muore in un incidente a 18 anni: i compagni di classe discutono la maturità per lei

SORA - La studentessa muore a 18 anni, i compagni discutono la maturità al posto suo. Accade a Sora, in provincia di Frosinone, dove Stella Tatangelo, lo scorso anno, è morta in un tragico incidente stradale avvenuto ad agosto. Per mantenere viva la sua memoria, i suoi compagni di classe hanno deciso di discutere gli esami di maturità al suo posto, davanti alla commissione.

Il grande giorno era proprio oggi, 22 giugno: un regalo pensato dagli amici per regalare alla famiglia un diploma - almeno simbolico - con il suo nome. La pratica davanti al Ministero è stata portata avanti dai compagni, in particolare da uno di loro, Adriano Belfiore: la discussione da parte degli studenti è stata su un elaborato che aveva come tema l’amicizia.

