Ruba uno scooter e finisce in Questura. Esce e ne ruba un altro: (ri)preso

LA SPEZIA - Incredibile, ma vero. E' successo a La Spezia in Liguria. Un uomo, F.P, classe 1968, era appena uscito dalla Questura, dopo essere stato denunciato e fotosegnalato per il furto di uno scooter in città. Ma poco dopo dai poliziotti arriva un signore che racconta il furto del suo XMax 250 che aveva lasciato parcheggiato, ma con le chiavi inserite, mentre era intento a prendere un gelato.



Gli agenti si sono subito messi ad indagare, sospettando che si trattasse dello stesso ladro maldestro.

Dalle immagini delle telecamere è emerso che i sospetti dei poliziotti erano giusti: F.P. con ancora la stessa maglietta nera con logo bianco che aveva anche durante le procedure di fotosegnalazione avvenute poche ore prima in Questura è stato ripreso mentre rubava il secondo mezzo a due ruote.



Rintracciato poco dopo, l'uomo è finito nuovamente in questura della città ligure dove è stato ancora denunciato: non è stato arrestato perchè non colto il flagranza di reato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA