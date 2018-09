Fulmine colpisce la chiesa: campanile crollato nella notte Chiusa anche una strada

Un fulmine colpisce il campanile della chiesa parrocchiale di San Cipriano a Beverino, in provincia di La Spezia e ne fa crollare una porzione. È accaduto questa notte secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, intervenuti intorno alle 3 per il crollo.



Nessuna persona è stata coinvolta. Il crollo ha interessato una parte della sommità del campanile, che è precipitata a terra sulla strada provinciale. Ricevuta la segnalazione della caduta, la Sala Operativa dei vigili del Fuoco ha provveduto all'immediato invio della squadra del distaccamento di Brugnato, giunta sul posto con una Aps (autopompaserbatoio) e cinque unità operative. La strada provinciale è stata chiusa al traffico nel tratto interessato dalla crollo, ma la circolazione non ne ha risentito perché si è provveduto ad utilizzare come bypass un parcheggio adiacente. La cella campanaria è stata interessata parzialmente dalla caduta anche se, come il resto della struttura, dovrà essere oggetto di accurate verifiche tecniche da parte degli enti competenti.

