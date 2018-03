La madre va a svegliare il figlio 18enne e lo trova senza vita in camera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Uno studente di 18 anni è stato trovato questa mattina senza vita dalla madre nella loro abitazione di via Filippo Turati. Quando è arrivato dopo pochi minuti un medico non ha potuto fare altro che costatarne la morte. Sono intervenuti gli agenti di una squadra volante che hanno avvisato il magistrato di turno, Camila Coraggio.Le cause, dopo una prima ispezione cavaverica, sarebbero naturali.La mamma era andato a svegliarlo poco dopo le sette, ma quando ha aperto la porta della camera da letto lo ha trovato riverso a terra. Ha subito chiamato i soccorsi, ma ormai non c'era più nulla da fare.