La figlia 15enne partorisce in strada, nonna abbandona il neonato: «Non lo vogliamo»

di Alessia Strinati

Unain modo inaspettato, ma quello che fa la madre,, lascia i passanti senza parole. La donna, dopo aver lasciato che la figlia mettesse al mondo il nipote in strada sotto la pioggia, hail bambino sul m, lasciandolo in stada avvolto da alcuni stracci e riparato sotto un ombrello.I passanti hanno ripreso la scena, e hanno impolorato la donna di prendersi cura del piccolo, ma la signora sarebbe stata irremovibile: «No no, non vogliamo questo bambino». Secondo quanto riporta il Daily Mail , la 15enne sarebbe rimasta incinta durante un periodo di studio fuori casa, al ritorno nella sua città natale, Jiangsu, in Cina, per una visita, ha avuto le prime contrazioni. Sembra che la madre non sapesse della gravidanza: ha lasciato che la figlia partorisse nel tragitto verso l'ospedale e ha poi abbandonato in strada il piccolo.Il bambino è stato portato all'interno del Taixing People's Hospital e accudito dai medici che hanno riscontrato il suo perfetto stato di salute. La giovane madre del neonato è stata trasportata in ospedale poco dopo e ha subito un intervento per un problema di placenta ritenuta. Nessun provvedimento è stato preso da parte della polizia verso la nonna, ma non si conosce ancora il destino del bambino.