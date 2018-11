La famiglia extra large è da record e si allarga ancora: nato il 21esimo figlio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laè senza dubbio unae in questi giorni ha dato il benvenuto al. Sicuramente la più grande della Gran Bretagna. Sue Radford ha recentemente dato alla luce la piccoladopo 12 minuti di travaglio. Lei e il marito Noel sono fermamente convinti che non avranno più figli, anche se ammettono che è qualcosa che hanno già detto.Sue, 43 anni, ha dichiarato al Sun: «Abbiamo entrambi deciso che non ne vogliamo più. Bonnie ha completato la nostra famiglia». Noel, 46 anni, ha aggiunto: «Alcune persone decidono di fermarsi dopo due o tre bambini. Noi lo abbiamo fatto dopo 21». La new entry si sta già ambientando bene nella loro casa composta da 10 letti a Morecambe, nel Lancashire. Gli altri figli sono entusiasti di avere un'altra sorella, che è di quasi 30 anni più giovane del fratello maggiore Chris. «Stavano tutti litigando per la prima coccola - ha aggiunto la super mamma - È un momento così bello quando porti a casa una bimba appena nata e gli altri sono tutti pronti ad accoglierla».La coppia si mantiene grazie a una panetteria e utilizza tutti i soldi per sfamare e mantenere per i figli. Molti dei bambini aiutano anche i genitori nella loro attività. La donna ha trascorso oltre 800 settimane di gravidanza e ha detto: «Deve finire ad un certo punto. I vestiti per la maternità andranno presto nel cestino. Non mi mancherà affatto di essere incinta».