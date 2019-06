La crociera si conclude con l'arresto: tre rapinatori finiscono in manette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La crociera si conclude con l'arresto. In manette Andrea, Francesco e Fabio Rillo, autori - secondo gli investigatori - di una rapina ai danni dell'ufficio postale di Brindisi. I carabinieri hanno arrestato Andrea Rillo nel porto di Genova, dove è attraccata la nave da crociera sulla quale si trovava.I tre fratelli, 33, 27 e 36 anni, avrebbero rapinato le Poste di via Duca degli Abruzzi il 22 marzo scorso: l'arresto è stato disposto dal gip del tribunale di Brindisi Tea Verderosa e su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica di Brindisi Pierpaolo Montinaro.Il 27enne Francesco è stato bloccato nei pressi della propria abitazione, a Fabio 36enne il provvedimento cautelare è stato notificato nel carcere di Taranto dove si trovava già recluso per altri motivi, ma dal quale si allontava per vari permessi premio. Durante uno di questi, avrebbe collaborato alla rapina con i fratelli.Nella circostanza, Fabio e Francesco, dopo aver fatto irruzione con il volto travisato da passamontagna e con una pistola in mano, che uno dei due puntava al volto della cassiera si sono fatti consegnare 1.435 euro dandosi alla fuga insieme al terzo fratello Andrea, che li attendeva all’esterno con un’autovettura. Il reato è stato commesso con le aggravanti del volto travisato e in più persone riunite. L’attività investigativa della Compagnia Carabinieri di Brindisi, subito attivata, ha così permesso dopo la consumazione del delitto di rinvenire durante la fuga dei tre, i passamontagna utilizzati, effettuare tutta una serie di rilievi tecnici sul luogo dell’evento, raccogliere informazioni rivelatesi di grande utilità. Uno degli elementi caratterizzanti è costituito dal DNA dei due fratelli Fabio e Francesco, rinvenuto sui passamontagna indossati e recuperati dai carabinieri, poco dopo la rapina, elemento che costituisce una granitica piattaforma indiziaria a carico degli indagati, quali esecutori materiali del fatto criminoso. Rillo Andrea, in crociera nel mediterraneo, è stato arrestato sulla nave “Bellissima”, un ritardo nella sua cattura avrebbe potuto inficiare l’operazione in quanto, venuto a conoscenza dell’arresto dei fratelli, avrebbe potuto dileguarsi non rientrando a Brindisi. Sono tuttora in corso approfonditi accertamenti al fine di verificare il coinvolgimento degli indagati in altre rapine commesse a Brindisi. Dopo l’arresto e le formalità di rito, Rillo Andrea è stato associato nel carcere di Genova, Rillo Francesco nel carcere di Brindisi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.