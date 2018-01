L’ultima serata insieme alla fidanzata poi il ritorno a casa e la tragedia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un pugno allo stomaco che toglie il respiro. E le domande, quelle più difficili, sono tutto ciò che resta all’avvio del nuovo anno, pronte ad invadere il cuore di molti, moltissimi. In tanti a Salice Salentino piangono la scomparsa di Giuseppe Pascali, 25enne, morto tragicamente nella notte tra il primo e il secondo giorno dell’anno, in un incidente sulla strada provinciale che collega Copertino a San Donato di Lecce.«Un ragazzo buono e semplice, con il senso del dovere impresso nell’anima»: questo dicono di lui coloro che lo conoscevano bene, gli amici in primis, che con le lacrime agli occhi e il cuore ancora incredulo faticano a parlare. Gianluca era il terzogenito, il più piccolo di tre figli: prima di lui una sorella, con cui viveva insieme alla madre, e un fratello più grande, che vive in Germania. «Lavorava come idraulico, ma faceva di tutto», dicono gli amici. Racimolava lavoretti quotidiani, come molti giovani del sud, alla ricerca costante di un impiego stabile. I suoi genitori hanno vissuto molti anni in Germania per ragioni di lavoro, poi si erano trasferiti definitivamente a Salice. Gianluca conosceva bene il dolore: qualche anno fa aveva perso il padre per colpa di una malattia. Ma nonostante ciò amava la vita e il suo cuore batteva rossonero. Quella per la squadra del Milan era la sua passione più grande, sul suo profilo Facebook campeggia una grande foto della tifoseria con i colori che adorava. E poi c’era lei, Samantha, la sua fidanzata di San Donato, il suo grande amore che aveva appena riaccompagnato a casa: lui stava tornando a Salice. Tanti gli scatti insieme a lei condivisi sui social, mentre erano al tavolo di un bar, in riva al mare, per strada, a pochi passi dal Colosseo e ai piedi della Torre Eiffel. In alcune foto di poche ore prima erano sorridenti e felici, con i calici rivolti al cielo per brindare al nuovo anno ancora tutto da vivere, stretti dentro abbracci che sembravano eterni. Invece il destino, con il suo lato peggiore e incomprensibile, ha avuto la meglio. E quelle foto adesso, unite ai ricordi, sono tutto ciò che restano. Tanti i messaggi per lui comparsi in queste ore su Facebook. Scrive Davide, un suo amico: «Quante risate mi hai fatto fare, quanti ricordi, non mi sembra vero, ti terrò sempre nel cuore. Che tu possa splendere sempre».Commozione anche nelle parole del sindaco di Salice Tonino Rosato: «La morte del giovane Gianluca ha creato un enorme vuoto nella nostra comunità - ha detto il primo cittadino - siamo di fronte a una notizia terribile, una di quelle che coinvolgono e sconvolgono la vita di una famiglia e che ci fanno cadere in una profonda tristezza. Gianluca era un bravo ragazzo, sempre disponibile con chi aveva bisogno, amico di tutti, figlio di una famiglia umile e perbene.