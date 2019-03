L'auto si schianta contro un ponte, Vincenzo muore a vent'anni

Tragedia a Villapiana, in provincia di Cosenza: un ragazzo di appena vent'anni, Vincenzo Marino, proprio di Villapiana, è morto sul colpo all'alba di oggi in un incidente stradale avvenuto sul vecchio tracciato della Statale 106. Vincenzo viaggiava a bordo di un'auto Citroen Saxo: mentre percorreva l'arteria, oggi provinciale 253, nei pressi del fiume Satanasso, ha perso il controllo dell'auto.





Per cause ancora in corso di accertamento la macchina con il ventenne alla guida ha finito con l'impattare contro una delle strutture di un ponte: sul luogo dell'incidente stradale sono intervenuti, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco, i sanitari del 118 che, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. I militari hanno avviato gli accertamenti finalizzati a ricostruire la dinamica dell'accaduto.

