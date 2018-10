Timbrava il cartellino e usciva per fare altro: licenziato dall'Asl primario assenteista

di Maddalena MONGIO'

Timbrava il cartellino all'ingresso, in ospedale, e poi, lasciava il posto di lavoro per recarsi altrove. Anche, hanno accertato i carabinieri nel corso delle indagini, ad occuparsi del suo hotel a Porto Cesareo. Dopo la sospensione decisa a suo tempo dal gudice delle indagini preliminari, l'Asl ha lincenziato il direttore dell’unità operativa di Radiologia di Campi Salentina, il 65enne Pierenzo Indirli, di Novoli. Sul comportamento del medico i carabinieri hanno svolto una serie di indagini che hanno permesso di ricostruire i vari movimenti, gli ingressi in ospedale a Capi, le uscite egli spostamenti. Dopo aver lasciato l'ospedale, hanno accertato le indagini, il medico rientrava a sera per timbrare il cartellino in uscita.