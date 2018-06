L'amante la lascia, lei invia le loro foto hard alla moglie: condannata

di Simone Pierini

SALERNO - Come consigliano spesso i saggi, mai infilarsi in storie complicate. Non finisce mai nel migliore dei modi. La prova evidente è quanto avvenuto adove unadi un uomo sposato, si è vista messa da parte nella relazione. La sua reazione è stata incontrollata.Prima lo ha pedinato, lo ha tempestato di telefonate e infine, per punirlo, ha deciso di inviare le lorosullo smartphone della moglie. L'uomo, esausto per questa persecuzione, ha deciso di denunciare la sua amante alle forze dell'ordine.L'esito ha portato a una condanna di nove mesi di carcere con l'accusa di stalking e minacce. Una sentenza emessa dopo il patteggiamento avvenuto tra la parti.