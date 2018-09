Kenya, choc in ospedale 12 neonati trovati morti dentro scatole di cartone

Macabra scoperta in Kenya, dove una visita a sorpresa del governatore di Nairobi Mike Sonko presso il Pumwani Maternity Hospital ha portato al ritrovamento di 12 corpi di bambini morti, nascosti in scatole di cartone. Da allora, un medico e altri due membri dello staff sono stati sospesi, ha detto il governatore su Twitter, dove ha anche pubblicato un video dell'ispezione ospedaliera. «Visita improvvisata all'ospedale di Pumwani, dove è stato affermato da alcune persone che la direzione ha fermato i macchinari nell'ala della maternità, causando la perdita di alcuni vite», ha scritto su Facebook Sonko che, in in un altro post sui social media, ha affermato che i bambini sono morti «misteriosamente».



Secondo quanto riferito dai media kenioti, il governatore è arrivato senza preavviso nella struttura con un moto-taxi, dopo aver ricevuto un video che mostrava alcuni membri dell'amministrazione trasportare dei corpi attraverso i reparti. All'arrivo, Sonko ha trovato l'ospedale che operava senza un ostetrico-ginecologo poiché quello che avrebbe dovuto essere in servizio non si era presentato.



Dopo un duro scambio di battute con alcuni membri dello staff dell'ospedale, che hanno ammesso la morte di un solo un bambino, il governatore e il suo team hanno scoperto i corpi di 12 bambini avvolti in sacchetti di plastica e chiusi in tre scatole: una scatola conteneva un corpo, un altro sei e un altro cinque.

