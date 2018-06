La stilista Kate Spade trovata morta nel suo appartamento

NEW YORK - La stilista Kate Spade, 55 anni, è stata trovata morta nel suo appartamento di New York. Secondo le emittenti Abc e Nbcnews, che fanno riferimento ad informazioni fornite dal Dipartimento di Polizia di New York, gli inquirenti prendono in considerazione l'ipotesi del suicidio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA