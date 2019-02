Scende nel bar armato di katana: «Abbassate il volume della musica»

UDINE - I carabinieri di Feletto Umberto, di Remanzacco e del Nucleo radiomobile sono intervenuti in forze presso un locale della zona ove era in corso una festa privata. La persona che aveva richiesto l'intervento dei militari ha riferito che poco prima si era presentato uno sconosciuto che, brandendo una katana (spada tradizionale giapponese, dei samurai, simile a una scimitarra o sciabola), gli aveva intimato di abbassare il volume della musica. Le ricerche hanno permesso di identificare il soggetto, un 37enne residente nell'abitazione adiacente al locale della festa. L'uomo spontaneamente ha consegnato l'arma, che è stata posta sotto sequestro, ed è stato deferito in stato di libertà per minacce a mano armata.

