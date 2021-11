Professore di inglese muore a 39 anni: lascia due figli. «Era bravo e gentile»

Da quattro anni combatteva con un brutto male. Voleva vivere John Albert Nix, irlandese di 39 anni, per la sua famiglia, per i suoi bambini, ce l’ha messa tutta, si aggrappato fino all’ultimo alla vita seguendo con scrupolo le cure, ma la malattia alla fine ha avuto il sopravvento portando via tutti i suoi sogni di insegnante e di papà meraviglioso.

La sua scomparsa ha destato molto sconforto a Teramo dove John viveva da diversi anni con la moglie e i suoi due bambini. In città era molto conosciuto soprattutto come insegnante di inglese: si occupava di conversazione in lingue straniera con i ragazzi della scuole superiori e di istituti privati. «Era un grandissimo professionista, gentile, molto premuroso con i suoi allievi, rimarrai nei nostri cuori» dice un’amica sui social. « Belle le sue lezioni» ricorda un’ex allieva. E ancora: «Professore bravissimo, gentile, molto amato dagli studenti del liceo classico». Il funerale è domani alle 10,30 alla cattedrale di Teramo.

