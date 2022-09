Joe Biden choc: «Avete visto cos'è successo alle elezioni in Italia? Non c'è da essere ottimisti»

Il presidente americano Joe Biden, dopo il risultato delle elezioni politiche in Italia, non ha avuto parole dolci per il nostro Paese e ne ha evocato l'esito mettendo addirittura in discussione il destino della democrazia. «Avete appena visto cosa è accaduto in Italia in quelle elezioni. Vedrete cosa accadrà nel mondo. La ragione per cui mi preoccupo di dire questo è che non potete essere ottimisti neppure su cosa accadrà qui», ha detto a un evento di raccolta fondi del partito democratico americano.

Biden lanciava un monito sul destino della democrazia, secondo quanto riferisce il pool di giornalisti al seguito del presidente Usa. Il presidente Usa ha parlato a braccio a un ricevimento della Democratic Governors Association. La prima a riportare le sue parole, su Twitter, è stata la corrispondente dalla Casa Bianca dell'Associated Press, Seung Min Kim. Poi la dichiarazione è stata confermata dal giornalista del pool della Casa Bianca Alexander Nazaryan, corrispondente di Yahoo News.