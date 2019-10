Scontro frontale a Jesolo: muore un uomo di 38 anni: incastrato tra le lamiere

JESOLO - Incidente stradale - un tremendo scontro frontale - a Jesolo in via Roma, oggi 24 ottobre poco dopo le 18.30: un uomo è morto e altre due persone sono state ferite. La vittima è il conducente di una delle due auto coinvolte: è rimasto incastrato nel posto guida. i vigili del fuoco, prontamente intervenuti, lo hanno estratto e affidato alle cure del 118, ma nonostante i prolungati tentativi di rianimarlo non c'è stato nulla da fare. Si tratta di un romeno di 38 anni, residente a Jesolo. Feriti, ma in maniera lieve, il conducente dell'altra auto e il figlio di questi. La dinamica del sinistro è ancora sotto accertamento da parte della polizia locale. Sono tuttora in corso le operazioni di messa in scurezza della scena dell'incidente da parte dei vigili del fuoco. Ultimo aggiornamento: 22:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA