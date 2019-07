Dramma a Jesolo cinque morti in due incidenti Erano tutti giovanissimi

I giovani morti nel primo incidente sono tre ragazzi e una ragazza tra i 22 e 23 anni, si tratta di Riccardo Laugeni di San Donà di Piave, Leonardo Girardi, Eleonora Frasson e Giovanni Mattiuzzo, tutti e tre di Musile di Piave.

Drammatico incidente la notte scorsa a Jesolo : quattro ragazzi di età compresa tra i 22 e i 24 anni sono, una giovane è riuscita a mettersi in salvo. L' è avvenuto poco prima delle 1.30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 43 in Via Adriatico incrocio Via Pesarona a Jesolo . Un'altra persona, un uomo di 28 anni, è morta in un altro incidente a Jesolo avvenuto a breve distanza. La vittima è finita con l'auto contro un platano.L'auto con a bordo tre ragazzi e due ragazze è finita neldopo la perdita di controllo del conducente. I primi soccorsi sono stati dati da alcuni ragazzi stranieri di passaggio che sono riusciti a estrarre la ragazza ferita e altri tre poi dichiaratidal personale medico del Suem 118.