Jayne Rivera choc, l'influencer in posa davanti alla bara aperta del papà. E in molti le tolgono il follow

Jayne Rivera fa scoppiare la polemica sui social. La famosa TikToker americana è stata insultata per aver condiviso una foto di se stessa in posa davanti alla bara aperta di suo padre. La nota influencer di fitness della Florida non ha pensato alle ripercussioni di uno scatto del genere e in molti l'hanno insultata e hanno smesso di seguirla.

APPROFONDIMENTI INCREDIBILE Roma choc: «I netturbini rubano la benzina ad Ama e la...

Tanti i messaggi in cui si grida alla vergogna per una foto che niente ha a che vedere con un momento di lutto e cordoglio verso un proprio caro. Jayne Rivera, influencere di 20 anni, appare di fronte alla bara aperta del padre in posa e nel post, l'influencere scrive: «Vola via, mia farfalla. Riposa in pace papino, eri il mio migliore amico. Hai avuto una grande vita».

Nonostante il bel messaggio, molti non hanno apprezzato il suo cinismo in un momento che avrebbe dovuto essere di dolore e raccoglimento. Rivera ha dichiarato in un'intervista a NBC News che «comprende le reazioni negative», ma si difende dalle accuse, sottolineando come le foto siano state scattate con le migliori intenzioni e che suo padre «avrebbe approvato se fosse stato ancora vivo».

Le ben 8 foto postate su Instagram, dopo il polverone che si è alzato, sono state eliminate e sono state sostituite da un post che sicuramente rispecchia molto di più i canoni dei fruitori del web. Una foto di lei da piccola abbracciata dal padre. Ma su Twitter c'è anche chi la difende dicendo: «Non avrei fatto quello che ha fatto lei, ma attaccare questa ragazza per il giorno del funerale del padre mi sembra terribile»

© RIPRODUZIONE RISERVATA