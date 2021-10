Ivrea, il professore Andrea Perinetti fa coming out a 61 anni con i suoi studenti: «Finalmente vesto da donna»

IVREA - Amici e colleghi, preside compreso, lo sapevano e lo sostenevano. Mancava solo l'ultimo passo, quello di farsi vedere anche dai suoi studenti e così, dopo oltre vent'anni di insegnamento, ha deciso di fare coming out e si è presentato in classe con quella che considera la sua vera identità di genere. Succede a Ivrea, allo storico liceo classico Botta.

Il professore di latino Andrea Perinetti, il primo giorno di scuola, si è presentato in classe come la professoressa Perinetti.

Il coming out del professore di latino

Sessantuno anni, ex allieva del liceo, dopo oltre vent'anni di insegnamento ha deciso di rendere pubblica la sua nuova identità di genere e, come riporta il quotidiano La Repubblica, ha scelto di farlo perchè «i ragazzi meritano sincerità». Non è stato semplice compiere questo passo come ha raccontato al quotidiano: «È stata una sofferenza e ora che da un paio d'anni ho iniziato il mio percorso di transizione ho deciso di parlarne a tutti e di mostrarmi per quello che sono».

