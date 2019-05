Scopre i ladri in casa: picchiato e legato al letto, italiano morto in Tunisia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giallo in Tunisia . Undi 72 anni è stato, con segni di, in una Monastir, cittadina sul mare a nord-est della. Lo scrive il sito d'informazione Tunisienumerique che riferisce dell'apertura da parte del pubblico ministero del tribunale di Monastir di un'indagine per stabilire le cause della morte.Secondo il portavoce dei tribunale di Monastir e Mahdia, Ferid Ben Jha, è stato un amico della vittima a trovare il settantenne senza vita nel suo appartamento,e il, elementi che lasciano presupporre un. Il pubblico ministero ha autorizzato il trasferimento della salma all'ospedale universitario Fattouma Bourguiba di Monastir per eseguire l'autopsia. Secondo quanto riportato da Tunisienumerique, la vittima, residente in Italia a Mestre e in passato lavoratore nel ramo della ristorazione in diversi locali di Venezia, era un